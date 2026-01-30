Zazzaroni: "Su Mateta intervenuto direttamente Furlani. Il Palace chiede 40 milioni"

vedi letture

La trattativa del Milan per Jean-Philippe Mateta sta diventando in poco tempo già un caso di mercato. Secondo le indiscrezioni il club rossonero ha trovato l'accordo con il Crystal Palace per il trasferimento del giocatore sulla base di circa 35 milioni di euro: da via Aldo Rossi stanno spingendo per acquistare adesso il calciatore, anche perchè il club inglese contemporaneamente sta finalizzando gli arrivi di due attaccanti come Strand Larsen dal Woolverhampton e Guessand dall'Aston Villa.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fornito la sua versione dei fatti sulla trattativa che, specialmente sulle cifre, differisce dalla visione comune ma offre allo stesso tempo dei retroscena interessanti lato dirigenza rossonera. Le parole di Zazzaroni affidate a Instagram: "Mi risulta che il Crystal Palace chieda 40 milioni per Mateta: a questa cifra il Milan non arriva. Mi dicono anche che sul francese sia intervenuto direttamente Giorgio Furlani che l'ha preso per luglio a 30 più 3.5 al giocatore e adesso, aggiungendo soldi, tenta di portarlo a gennaio. Ma il Crystal P. deve trovare l'alternativa e il Milan sbloccare la lista"