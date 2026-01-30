Saelemaekers: "Il Como mi ha colpito. Con le dovute proporzioni, mi ricorda il Barcellona 2010"

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers ha ammesso che i fischi dei tifosi della Roma gli hanno fatto male: "Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico. Posso capire i tifosi, ma quando gioco per una squadra non mi risparmio mai, per questo non ho niente da rimproverarmi. Alla Roma ho dato tantissimo e ricevuto tantissimo, in estate abbiamo preso altre strade perché sono maturate alcune situazioni".

Il belga ha poi rivelato chi è stato l'avversario in Serie A che finora ha messo più in difficoltà il suo Milan: "Il Como mi ha colpito. Fa un calcio di possesso che è bellissimo. C’è tanta tecnica. Con le dovute proporzioni, mi ricorda il Barcellona 2010". Nelle ultime settimane, si è parlato tanto della contrapposizione tra giochisti e risultatisti. Saelemaekers non ha dubbi su da che parte stare: "Giocare bene o vincere? Vincere. Ci si ricorda solo di chi ha vinto".