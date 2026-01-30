Questa mattina Max Allegri è stato a Casa Milan per incontrare i dirigenti rossoneri
Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina Massimiliano Allegri è stato a Casa Milan dove ha incontrato i dirigenti milanisti per fare il punto della situazione in vista degli ultimi giorni del mercato invernale. In queste ore i rossoneri hanno accelerato per Jean-Philppe Mateta, attaccante del Crystal Palace che il Diavolo vorrebbe portare subito a Milanello alla corte del tecnico livornese.
Attenzione poi anche alla difesa: da settimane ormai il Milan sta cercando un nuovo innesto per puntellare il reparto difensivo. Se dovesse esserci un arrivo last-minute, a quale punto David Odogu potrebbe andare via in prestito per giocare con continuità.
