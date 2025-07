Braglia: "Ha ragione Leao: c'è più spogliatoio rispetto agli ultimi due anni"

Simone Braglia, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Per Leao il Milan sta diventando una squadra:

"Allegri al Milan aveva fatto bene e secondo me è l'allenatore giusto in un ambiente che, dopo Pioli, non ha avuto un ambiente tranquillo. Ha ragione Leao, c'è più spogliatoio rispetto agli ultimi 2 anni. Il fatto che sia andato via Theo Hernandez e il risanamento fatto da Allegri e Tare nello spogliatoio si vede. C'è un altro spogliatoio. Ricci già con la precedente dirigenza era finito nel mirino, in questo momento penso che sul mercato le scelte sono dettate da Allegri e Tare".

LE PAROLE DI LEAO IN CONFERENZA

Domani è in programma l'ultima delle tre amichevoli in calendario nella tournée estiva rossonera tra Asia e Pacifico. Dopo la sconfitta di misura contro l'Arsenal e la vittoria per 4-2 contro il Liverpool, domani il Diavolo gioca in Australia per affrontare il Perth Glory. Oggi in conferenza stampa ha preso la parola, accanto al tecnico Massimiliano Allegri, anche il numero 10 rossonero Rafael Leao, che ha presentato la sfida che si giocherà domani alle ore 12.20 e che si potrà guardare in diretta su Milan Tv. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa ti aspetti dalla partita di domani?

"Mi aspetto una buona partita contro una buona squadra. L'allenatore ci ha spiegato come attaccare e difendere contro di loro, ma la cosa più importante è essere pronti per l'inizio del campionato. Bisogna cercare di prepararci bene, 45' o 90', cercare di vincere, ma l'obiettivo è arrivare pronti per l'inizio del campionato. Noi daremo il massimo e cercheremo di battere il Perth Glory"