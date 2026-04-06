Braglia: "Il Milan deve fare attenzione alla Champions. Il Como dietro non molla nulla"

Braglia: "Il Milan deve fare attenzione alla Champions. Il Como dietro non molla nulla"MilanNews.it
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Oggi alle 16:36News
di Federico Calabrese

Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così del weekend di campionato: "Non sarà una partita facile per il Napoli. Ha tutte le carte per poter vincere, però io sono sempre convinto che il Milan, se dovesse perdere, poi ci sarà la Juve e rischia grosso. Perché dietro poi il Como non molla nulla".

VERSO NAPOLI-MILAN, TUTTE LE INFO UTILI

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri. 