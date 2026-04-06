Braglia: "Il Milan deve fare attenzione alla Champions. Il Como dietro non molla nulla"
Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così del weekend di campionato: "Non sarà una partita facile per il Napoli. Ha tutte le carte per poter vincere, però io sono sempre convinto che il Milan, se dovesse perdere, poi ci sarà la Juve e rischia grosso. Perché dietro poi il Como non molla nulla".
VERSO NAPOLI-MILAN, TUTTE LE INFO UTILI
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE LA PARTITA
Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 10 Leao
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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