Braglia: "Leao deve cominciare a correre. Su Felix e Gimenez..."

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi della Serie A.

Atalanta, Milan e Juve, chi rischia di più?

"La Juve rischia a Como. Perchè Como-Bologna è stato troppo brutto. Ha fame di risultati Fabregas, per i punti salvezza. A Como potrebbe trovare difficoltà come espressione di gioco. Il Como? Intravedo un progetto qui. In questo momento i risultati che non stanno venendo è per mancanza di esperienza. Se si salva, può essere ideale per fare esperienza e puntare in futuro a qualcosa d'importante".

Milan ad Empoli, Leao sembra in bilico:

"E' giusto, deve cominciare a correre. Deve dare continuità alle sue prestazioni e il tecnico deve dare equilibrio alla squadra. Tutti devono partecipare alla causa altrimenti non c'è spazio. Leao è un buon giocatore, non capisco perché non debba fare quello che richiede l'allenatore".

La coppia Joao Felix-Gimenez può diventare la più forte del campionato?

"Con Motta non penso che vedremo mai la coppia Vlahovic-Kolo Muani, è un integralista. Devono integrarsi poi i giocatori e non hanno le caratteristiche come Gimenez e Joao Felix. Ed è per questo che ho dei dubbi".