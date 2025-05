Braglia: "Sebbene Allegri abbia fallito la sua esperienza alla Juve, va ricordato che era un uomo solo al comando. Ora ha Tare"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Allegri bis al Milan. Come lo vede?

"Dipende chi confermeranno in rosa. Io il Milan lo vedo come seria candidata a vincere lo Scudetto il prossimo anno. Sebbene Allegri abbia fallito la sua esperienza alla Juve, va ricordato che era un uomo solo al comando. Ora ha Tare, uno di leadership che non aveva alla Juve. Per me è uno sposalizio che darà frutti".

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

Massimiliano Allegri è stato ufficializzato ieri mattina come nuovo allenatore del Milan e nel pomeriggio ha avuto subito un vertice di mercato con il direttore sportivo milanista Igli Tare. E il primo argomento trattato in questo vertice è stato il futuro di alcuni senatori della squadra rossonera, vale a Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. In pratica il neo tecnico del Diavolo ha fatto sapere al suo dirigente che per lui i primi due vanno confermati, mentre il terzino francese è sacrificabile.

ADDIO THEO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri pomeriggio a Casa Milan si è visto anche l'agente di Theo, Manuel Garcia Quillon, per parlare del futuro del suo assistito: il rinnovo è da escludere in quanto c'è troppa distanza tra domanda (8 milioni di euro a stagione) e offerta (4 milioni), dunque lo scenario più probabile è la cessione in estate. L'ex Real Madrid è finito nel mirino dell'Al-Hilal che ad oggi è l'unico club che si è fatto avanti concretamente per il terzino milanista. Gli arabi vorrebbero portarlo subito negli USA per il Mondiale per Club, ma non sarà semplice perchè, oltre a trovare l'accordo economico con il Milan, dovranno anche convincere Theo che preferirebbe restare a giocare in Europa.