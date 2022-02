Brahim a DAZN: "Dobbiamo continuare a vincere, mi piace quando lo stadio è caldo"

Brahim Diaz ha parlato a DAZN nel pre partita di Salernitana-Milan: "Dobbiamo fare quello che facciamo in allenamento, dobbiamo sacrificarci per la squadra per vincere questa partita che sarà difficile. Dobbiamo vincere e sfruttare questo momento positivo e lottare partita per partita”.

Ti esalti con il pubblico? “Mi piace tantissimo questo ambiente caldo, dobbiamo sfruttare questo momento. È un buon momento per noi, crediamo nel nostro talento e nel nostro spirito. Dobbiamo sfruttare l’ambiente caldo che creeranno i nostri tifosi”.