Brahim Diaz da record: è il più giovane di sempre ad aver vinto Premier, Liga e Serie A

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giornata speciale per Brahim Diaz, che lega il proprio nome a un record di grandissimo prestigio. Lo spagnolo è infatti il calciatore più giovane di sempre ad aggiudicarsi la Tripla Corona: dopo aver trionfato in Premier con il City e in Liga con il Real, il classe '99 si è aggiudicato oggi lo Scudetto con la maglia del Milan.