Brahim Diaz: "In Europa possiamo fare di più, saremo in prima fascia e dobbiamo crederci"

Brahim Diaz ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS, soffermandosi anche sulla necessità per il Milan di alzare il rendimento in Europa: “Sì, possiamo fare di più. Abbiamo una rosa che mescola gioventù ed esperienza, e un club che, come pochi, sa cosa sia la Champions League. Abbiamo vinto un titolo importante, siamo cresciuti e saremo in prima fascia. Dobbiamo crederci”.