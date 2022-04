Brahim, la gara del Grande Torino è stata la 50° da titolare con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante manchi al gol da settembre e all'assist da dicembre, per Brahim Diaz c'è comunque qualche motivo per sorridere e festeggiare. Quella del Grande Torino contro i granata è stata infatti la 50° presenza in assoluto da titolare con la maglia del Milan per lo spagnolo. Un traguardo importante che il calciatore vorrà festeggiare chiudendo al meglio la stagione.