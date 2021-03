Brahim su Spagna-Italia U21: "Io e Tonali parliamo da tempo di questa gara. Lui è molto forte, ma non ci sarà"

Intervenuto ai microfoni ufficiali della nazionale spagnola RFEF, Brahim Diaz ha parlato della sfida con l'Italia citando il compagno rossonero Sandro Tonali. Queste le sue parole: "Parliamo di questa partita da diverse settimane quando siamo con la squadra. Ci prendiamo un po' in giro, ma oggi saremo avversari, anche se Sandro non sarà in campo. E' un calciatore molto forte e non ci sarà. Noi pensiamo però solo a noi stessi e ai nostri calciatori".