Brahim, un dato particolare: tutte e tre le reti in A sono arrivate in trasferta

Guardando a dati e statistiche della partita tra Juventus e Milan si può sottolineare un dato riguardante Brahim Diaz. L'attaccante spagnolo, con la rete ai bianconeri, ha segnato la sua terza rete in campionato. Tutti e tre i gol segnati in Serie A, in particolare, sono arrivati in trasferta. (Scida, Franchi, Allianz Stadium)