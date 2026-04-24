Braida: “Chi spende più soldi non è detto che vince, nel calcio italiano problemi evidenti”

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ariedo Braida, dirigente sportivo. Di seguito le sue parole

“Sempre meglio arrivare secondi che terzi, o terzi che quarti. Nello sport e nel calcio il secondo posto non è da buttare perchè si ricorda chi vince, ma anche partecipare ad una finale di Champions è importante. Certo, poi perderla fa male, ma non potrai mai vincerla se non arrivi in finale.

Le scelte a volte ti premiano, altre ti condannano, ma non è facile. Il calcio non è matematico, chi spende di più non è detto che vince. E’ chiaro però che senza risorse non si ottiene nulla, ma a volte le scelte ti fanno vincere o perdere un campionato"

Sul momento del calcio italiano: "E’ un momento di grande défaillance per il calcio italiano, spero e mi auguro che la prossima stagione cominci bene e finisca meglio, ma la mancata partecipazione ai Mondiali e questo fallimento nelle coppe evidenziano problemi evidenti. Bisogna creare un circolo virtuoso e bisogna partire dalla formazione degli istruttori, ci sono tante cose da fare per cercare di migliorare e ritrovare la strada maestra dove noi siamo stati protagonisti in tantissime occasioni. E’ uno dei momenti più bassi della storia del nostro calcio e quindi mi auguro e spero che si possano trovare soluzioni con persone che hanno la voglia di costruire e creare un circolo virtuoso per un calcio futuro migliore. Bisogna creare i centri federali per i giovani, ma anche gli istruttori, bisogna mettersi a lavorare per riprendere un cammino perduto. E si può fare, ci sono persone che possono farlo: nel mondo del calcio si possono trovare e anche fuori".