Serie A, Napoli-Cremonese 4-0: i partenopei staccano il Milan in classifica
Il Napoli scherza con la Cremonese, sempre più invischiata nella lotta salvezza, e lascia il Maradona con 3 punti ed un netto 4-0. I gol di McTominay (che poi sbaglierà anche un rigore), un autogol di Terracciano, De Bruyne ed Alisson Santos. La squadra di Conte stacca il Milan in classifica e si trova al momento al secondo posto in solitaria in attesa della sfida di San Siro contro la Juventus di domenica sera.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (33)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Parma 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (34)
Lecce 28 (33)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (33)
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