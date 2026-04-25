Verona, linea dura di Sammarco: fuori Orban dopo la rissa con tifoso
(ANSA) - VERONA, 24 APR - Linea dura dell'Hellas Verona e del tecnico Paolo Sammarco alla vigilia della sfida contro il Lecce, in programma domani sera al Bentegodi. L'allenatore ha deciso di escludere dalla lista dei convocati Orban, per motivi disciplinari legati a vicende extracalcistiche. L'attaccante non sarà a disposizione dopo essere stato coinvolto, la scorsa settimana, in una rissa culminata con l'aggressione a un tifoso.
Un episodio che lo stesso Sammarco ha definito "davvero molto grave e lontanissimo dai valori in cui credo", sottolineando la volontà del club di tutelare l'immagine della società e il rispetto delle regole. Esclusione anche per il centrocampista Niasse, alle prese - secondo quanto spiegato dal tecnico - ancora con problemi muscolari (ANSA).
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