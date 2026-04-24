Nesta: "Il Milan era magico: tutti andavano al doppio degli altri. Giardiniere, cameriere, cuoco..."

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In occasione dei suoi 50 anni, compiuti nel corso del mese di marzo, il leggendario difensore rossonero e della Nazionale Italiana Alessandro Nesta è stato protagonista di un'intervista sui canali di DAZN, in particolare nel programma "Giorgia's Secret" condotto dalla collega giornalista Giorgia Rossi. Un viaggio nella carriera e nella vita attuale di uno dei difensori più forti della storia del calcio, all'interno del quale si è ovviamente parlato anche di Milan, passato e presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Alessandro Nesta sul significato di giocare al Milan ai tempi della presidenza di Silvio Berlusconi: "Se andavi al Milan dovevi vincere per forza. In più era un posto magico perchè tutti andavano al doppio degli altri: il giardiniere andava al doppio del giardiniere degli altri, il cameriere, il cuoco… Berlusconi faceva stare bene tutti. E poi nella nostra generazione c’era questa regola di vita che era la condivisione: se abbiamo vinto è merito anche della signora che ci ha fatto le camere".