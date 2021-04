Braida: "Ibrahimovic gioca anche a 40 anni perchè è il più forte, un campione"

Ariedo Braida, ex dirigente fra le altre anche del Milan, ha rilasciato un’intervista al QS dove ha parlato anche dei rossoneri dicendo la sua su Zlatan Ibrahimovic. Braida ha detto: “Nessuna sorpresa su di lui, è un campione. In campo è giusto che vadano quelli bravi. Si dice sempre che ‘devono giocare i giovani’, ma il lato anagrafico non è indice di bravura. È bravo chi gioca bene, non chi è più giovane. All’estero giocano perché sono bravi. Al Bayern per esempio Jamal Musiala gioca perché è bravo. Donnarumma a che età ha giocato? Era bravo. Ibrahimovic ha 40 anni? Sì, ma gioca perché è ancora il più bravo”.