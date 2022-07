Braida: "Il Milan non può prescindere da Maldini. Ha meritato il rinnovo. Gli auguro nuovi successi"

MilanNews.it

Ariedo Braida, attuale consulente strategico della Cremonese ha parlato del rinnovo di Maldini con il Milan, arrivato soltanto nella serata di ieri. Braida, intervistato dai collegi di SportItalia ha detto: “Non avevo mai visto una roba del genere. Parliamo di Maldini e Massara, ma parto da Maldini, che con il papà hanno rappresentato il Milan alla grande in questi 50 anni, vincendo Coppe dei Campioni e portando in giro per il mondo la maglia rossonera con prestigio e onore. Maldini è Maldini, la storia del Milan. Non si può prescindere da Maldini. Complimenti a lui, gli auguro le cose migliori, nuovi e futuri successi”.