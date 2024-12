Braida su Vieira: "Ora ha tutto per salvare il Genoa, ma gli auguro un giorno di arrivare al Milan"

vedi letture

Nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà il Genoa di Patrick Vieira, che per sole due partite ha vestito la maglia rossonera nella stagione 1995-1996. Dell'allenatore francese, diventato grande poi con la maglia dell'Arsenal, ha parlato questa mattina ai taccuini de Il Secolo XIX Ariedo Braida descrivendo così il suo impatto sul mondo rossoblù: "È come un figlio. Il mio primo ricordo di lui è nel Cannes, centrocampista centrale, fisico importante e sapeva giocare a calcio, sveglio ma riflessivo. Gli dissi: 'Patrick, sei un campione, non deludermi'. Non era facile imporsi al Milan da giovane, ma la sua carriera strepitosa ha confermato il mio pronostico".

Avete mantenuto un bel rapporto?

"Molto. Mi è rimasto affezionato, mi chiama 'papà', anche se non è l’unico di quel Milan. Mi aveva invitato in Inghilterra quando era al Crystal Palace. L’ho sentito una settimana fa, è pronto, preparato, carico per fare bene in un club così importante. Ha allenato in Premier, in Francia, ora in Italia: lavorare in nazioni diverse eleva la tua cultura sportiva, la capacità di capire le situazioni".

Colpisce la sua serenità, la pacatezza.

"Vieira è un gentleman. In campo era un duro, tosto, fuori è tenerissimo, dolcissimo, intelligentissimo. Ancelotti ha vinto ovunque, senza aver bisogno di urlare. Patrick me lo ricorda: gli capita di arrabbiarsi, ma non è il loro stile. Ci sono molti modi per guidare un gruppo, c’è chi usa il pugno di ferro, chi come loro si fa seguire con le carezze. A Vieira non è precluso nulla, gli auguro un giorno di arrivare al Milan. Ora ha tutto per salvare il Genoa, ma non gli do suggerimenti. 'Niente consigli, so sbagliare da me', recita il proverbio. Se segui cervello e cuore ogni esperienza ti insegna".