Braida sulla nuova Champions League: "Non mi piace. È commerciale, hanno aumentato le partite per aumentare gli introiti"

vedi letture

Intervenuto in diretta ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, l'ex Monza, Udinese, Milan, Barcellona e Cremonese Ariedo Braida ha parlato soprattutto di Napoli, del rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, argomento caldo già da diversi mesi all'ombra del Vesuvio, e della corsa allo Scudetto, trovando però comunque il modo di parlare del Diavolo e di una scelta fatta in estate dalla dirigenza rossonera e che lui, invece, non avrebbe fatto se si fosse trovato al posto dei vari Ibrahimovic, Furlani e Moncada.

Mister Conte era un profilo che poteva fare al caso del Milan?

"Se fossi stato ancora lì, l'avrei preso sicuramente".

Come vede la corsa Scudetto?

"Può vincerlo il Napoli perché è forte, Antonio Conte non sbaglia a dire che chi vince è perché subisce pochi goal. Il Napoli ha una squadra competitiva, ma per fortuna non vince sempre chi spende di più, il calcio è bello per questo. Questa Champions non mi piace, è una Champions commerciale, hanno aumentato le partite per aumentare gli introiti. Amo il calcio, ho dato tutta la mia vita al calcio, ma personalmente questa coppa non la seguo come in passato".