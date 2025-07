Brambati sicuro: "Allegri al Milan farà bene. Ma devono dargli tempo e i giocatori per poter far bene"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Retegui in Arabia: che ne pensa?

"Credo lo abbiano convinto i procuratori. Mi dicevano che stavano convincendo il ragazzo, perché non voleva andare. L'offerta era di 15 mln l'anno, l'hanno alzata ed evidentemente l'hanno convinto. A certe cifre farei fatica a dire a un giocatore di non andare. Oggi il campionato italiano poi non è il più bello. Credo che sarà un danno per la Nazionale, perché non lo perdi ma come fai a prenderlo dopo che gioca in campionati così? Gattuso sarà in grande difficoltà, oggi che abbiamo problemi in quel ruolo. Mi dicono che gli allenamenti lì, per via delle temperature, sono quasi da pensionati".

Osimhen sempre più vicino al Galatasaray:

"Perdiamo un potenziale attore, che può farci divertire. Quando perdi dei giocatori bravi, perde anche il nostro campionato. Ben per lui che va in un campionato dove giocano tre squadre, perché le altre sono di poco valore. Perdi un potenziale campione ma fai ricca una società come il Napoli, che già non aveva bisogno ma ha grande potenziale economico da immettere sul mercato. E ora per forza devi fare un attaccante. Io credo che cerchino qualcuno che possa essere un vice-Lukaku ma anche un partner. Lucca è solo un vice-Lukaku. Lookman? Magari può essere quel profilo...".

Atalanta, non c'è più Gasp. Meglio vendere ora certi giocatori per non rimetterci dopo?

"Credo che sia giusto. Sono giocatori valorizzati da Gasperini. A fine campionato avevo sentito voci di un ridimensionamento totale e si sta rivelando tale. Senza Gasperini, levi un puntello con una valenza importante, anche per la valorizzazione dei giocatori. Abbiamo visto negli anni cosa è successo con certe cessioni".

Quanto Gasperini riuscirà a portare di questo lavoro alla Roma?

"Dipende dalla pazienza che hanno a Roma. Della società, dei dirigenti, dell'ambiente. Non si devono spostare i giudizi immediatamente secondo quanto dice il campo. Se dai tempo a questo allenatore di lavorare, ti porta risultati tecnici, economici e in termini di risultati".

Quali allenatori vede meglio la prossima stagione?

"Allegri al Milan, che per me farà bene. Ma anche lì devono dargli tempo e i giocatori per poter far bene. E Gasperini, che f