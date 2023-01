Brasile, contatti con Luis Enrique per la Selecao. Anche Guardiola e Ancelotti candidati

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Proseguono i contatti tra la Federcalcio brasiliana e Luis Enrique, che potrebbe ripartire da una nuova Nazionale dopo l'addio alla Spagna. L'ex c.t. della Roja, riferisce UOL Esporte, sarebbe in contatto con Ronaldo, suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona, e nelle prossime settimane dovrebbe incontrare i vertici federali della Seleção. Che nel frattempo studia anche altre candidature, tra cui quelle di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, con quest'ultimo che, a differenza del primo, avrebbe aperto a un dialogo. Su Luis Enrique, invece, si registrerebbe anche l'interesse dell'Atlético Madrid. L'intenzione dei verdeoro, ad ogni modo, è quella di definire la questione non oltre la fine di febbraio.