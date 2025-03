Brasile, il ct Dorival Junior è stato esonerato. Paga anche i rapporti non buoni con Neymar

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 28 MAR - Dorival Junior non è più il commissario tecnico della nazionale brasiliana. La federcalcio locale (Cbf) ha infatti reso noto l'esonero del ct al termine di una riunione dello stesso Dorival Jr con il presidente federale Ednaldo Rodrigues. Assieme al ct lasciano i rispettivi incarichi anche gli assistenti Lucas Silvestre e Pedro Sotero e il preparatore fisico Celso Resende, mentre conserva l'attuale incarico di coordinatore tecnico Juan, ex difensore della Roma. Ora è già cominciata la ricerca del nuovo tecnico, e dopo le parole di oggi di Carlo Ancelotti ("il mio contratto con il Real Madrid parla chiaro"), che era il preferito di Rodrigues, il nome più quotato è quello del portoghese Jorge Jesùs, che in Brasile ha già lavorato vincendo tutto con il Flamengo. Attualmente è in Arabia Saudita all'Al Hila, ma il suo contratto conterrebbe una clausola di uscita.

Potrebbero invece creargli dei problemi i suoi rapporti non buoni con Neymar, che ha avuto con sé all'Al Hilal. L'alternativa a Jorge Jesùs sarebbe Filipe Luis, 39enne ex esterno sinistro che ha smesso di giocare nel 2023 per poi dedicarsi subito alla carriera di allenatore, e che ora guida il Flamengo. La Seleçao tornerà in campo a giugno per le partite delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, contro Ecuador e Paraguay. Se in questi due impegni conquisterà almeno 4 punti sarà qualificata al torneo iridato. (ANSA).