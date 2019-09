Brennan: "I tifosi del City amano ancora Balotelli, ricordo ancora quando lo fermarono con 30.000 sterline..."

Stuart Brennan, giornalista di Manchester Evening News, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato dell'ex rossonero Mario Balotelli: "I tifosi del City, soprattutto quelli giovani, lo amano ancora. Sul campo è un grande giocatore, il problema è che non ha avuto costanza. Ho grandi ricordi di lui, giornalisticamente abbiamo scritto tanto su Mario: ricordo quando lo fermò la polizia, con dei soldi a bordo. Aveva 30mila sterline e quando gli chieserò 'cosa ci fai con 30mila sterline in contanti?' gli disse 'è perché sono ricco'. Fa sorridere, essendo solo se stesso. Non è mai stato un bad boy, è un bravo ragazzo. Non ha mai fatto cose cattive, solo crazy things".