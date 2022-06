Brentford, Eriksen non rinnoverà il contratto. Il Manchester United è interessato al giocatore

MilanNews.it

Come riportato dal The Sun il Manchester United sta alzando il pressing su Christian Eriksen. La stella danese, che non rinnoverà il proprio contratto con il Brentford, è alla ricerca dunque di un nuovo club. In questi giorni i Red Devils avrebbero dato un’accelerata alla trattativa avvicinandosi sensibilmente all’ex Inter e Tottenham. Da quando è tornato a giocare, Eriksen ha disputato 11 partite con il Brentford e 6 con la nazionale danese.