Brest, parla il tecnico Der Zakarian: "Faivre è un nostro giocatore, spero il pubblico lo incoraggi"

Michel Der Zakarian, tecnico del Brest, è tornato a parlare di Romain Faivre, centrocampista che nell'ultima sessione di calciomercato è stato molto vicino al trasferimento al Milan: "Faivre è venuto a scusarsi per il suo comportamento con me. Il discorso è chiuso, è del Brest. Sta a lui essere buono con noi. Spero che il pubblico lo incoraggi e non lo imprechi in modo che lui possa dare il meglio di sé"