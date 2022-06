MilanNews.it

Massimo Briaschi, agente ed ex attaccante della Juventus, si è così espresso a TMW sul calciomercato in corso: "Per ora tante parole, come sempre si aspetta, ma i grandi colpi arriveranno. A livello degli attaccanti si devono sbloccare delle situazioni, l'Inter deve cedere qualche punta per poi fare ciò che ha nei programmi".