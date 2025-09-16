Brocchi: "Continuerò a difendere Gimenez: ha grandi qualità"

Christian Brocchi, ex centrocampista del Milan e oggi commentatore televisivo, è stato ospite di Radio Serie A e ha commentato il weekend del terzo turno di Serie A. Non poteva non soffermarsi anche sulla vittoria rossonera per 1-0 contro il Bologna che ha consegnato i primi tre punti casalinghi del campionato alla squadra di mister Massimiliano Allegri, oltre che il primo gol in rossonero di Luka Modric, eterno nonostante i 40 anni di età appena compiuti.

Le parole di Brocchi: "Continuerò a difendere Santi Gimenez perché ha delle grandi qualità, fa reparto, tiene palla, lavora per la squadra. È normale che venga criticato se non fa gol dopo qualche occasione. Io sono molto più in difficoltà quando devo parlare di un attaccante che non si crea occasioni, che sbaglia i movimenti... Lui in un momento di serenità mentale avrebbe tirato sul primo controllo, invece prova a saltare il portiere e prende il palo. Ha bisogno di sbloccarsi, ma la prestazione è buonissima"