Brocchi: "Figure come quelle di Maldini sono fondamentali in società, merita fiducia"

Cristian Brocchi, ex calciatore e tecnico rossonero attualmente in forza al Monza, è intervenuto in diretta a 7Gold, queste tutte le sue dichiarazioni a tinte rossonere.

Sulla situazione del Milan e la posizione di Paolo Maldini: "Io, da questo punto di vista, sono un po' in linea con quello che dice Adriano Galliani, ovvero che quando sei fuori da una società fai fatica a capire ciò che succede, quindi spesso e volentieri è meglio non esprimere un parere se non si sa come stanno le cose. Io ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Maldini, sia da compagno di squadra che come persona al di fuori del mondo del calcio, ed era ovviamente impensabile che non vivesse dei momenti di difficoltà o che non avesse dei problemi da risolvere, perché se il mondo del calcio fosse facile tutti potrebbero fare tutto. Di una cosa sono certo però, in questo mondo dove non ci sono più i cosiddetti presidenti romantici di una volta, avere delle figure che ti legano in maniera forte ad una squadra ed alla sua storia è fondamentale. Questa è la fortuna di avere uno come Paolo Maldini in società, perché oltre ad avere vinto tanto è un uomo intelligente e di spessore, perciò penso che bisognerebbe dargli la fiducia per poter costruire qualcosa che magari ora non c'è".

Sul suo Milan e sulla carriera da allenatori e dirigenti che tanti suoi ex compagni di squadra hanno deciso di percorrere: "Eravamo una squadra dai grandissimi valori. Valori umani, valori tecnici e valori tattici. A volte bastava uno sguardo per capire quello che dovevamo fare, non servivano nemmeno le indicazioni del Mister. Io penso che questa sia stata una chiave del nostro successo. Oltre a quelli che hanno scelto di fare la carriera da allenatore come me ci sono anche quelli che hanno deciso di proseguire come dirigenti, tipo Paolo Maldini e Rui Costa. All'epoca probabilmente non lo sapevamo, ma adesso ci stiamo ritrovando a fare un qualcosa che probabilmente a quel tempo avevamo già dentro inconsapevolmente".