Brocchi: "Fofana si sta completando. Si vede che ci tiene a fare questo step in avanti”

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Prestazione positiva di Fofana, con gol annesso, dopo che il francese, in un’intervista rilasciata a L’Equipe, aveva confessato di “soffrire” giocando fuori ruolo. Cristian Brocchi, in diretta su DAZN, ne parla così:

“Fofana si sta completando giocando in maniera diversa. Era abituato a giocare a due, mentre ora gli si chiede di inserirsi facendo la mezzala. Può migliorare nella fase realizzativa. Poche volte era quello che si buttava dentro. Invece al Milan gli è capitato spesso di trovarsi nei pressi dell’area di rigore e di sbagliare qualche gol, perché non tutti hanno la confidenza e la freddezza. Quella ti viene magari affrontando situazioni che ti si ripropongono di settimana in settimana. Oggi comunque ha fatto gol, forse Paleari non è stato perfetto nella partita ma si è girato, ha colpito con l’interno piede. La cosa bella sai cos’è? L’entusiasmo. Si vede che ci teneva e ci tiene a fare questo step in avanti”.