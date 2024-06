Brocchi: "Mihajlovic era un uomo di spessore. C'era lealtà"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi su Sinisa Mihajlovic nell'anno in cui allenavano entrambi il Milan: "Avevo un bellissimo rapporto. Lui quell’anno lì aveva avuto bisogno di pochi ragazzi, perché aveva una rosa lunga. Troppo facile, adesso, dire cose belle su Sinisa. Ma lui era un uomo di spessore, importante. Una delle prime volte in cui uscì un articolo che io ero stato a cena con il presidente, io vado da Sinisa e gli dico che non era vera. E lui mi fa: ‘Che cosa me ne frega, stasera c’è la cena della squadra e li porto fuori a mangiare, vieni con noi’. E sono andato. C’era lealtà, avevamo un rapporto schietto e sincero, non ci raccontavamo bugie”