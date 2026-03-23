Brocchi: "Sembra che Leao quando ciondola per il campo, non gli interessi. E invece ognuno ha il suo modo di essere. Lui lo dimostra col sorriso"

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Anche quando non gioca Leao fa parlare di sé. Il portoghese ha accusato nuovamente fastidio all'adduttore e ha saltato la sfida con il Torino dopo una settimana di discussioni sulla sua scenata al cambio in Lazio-Milan. Cristian Brocchi, negli studi di DAZN, cerca comunque di trarne un qualcosa di positivo:

“Di solito vediamo sempre un Leao leggero. Paradossalmente, se togli che è stata con un compagno quella reazione lì, è venuta fuori una parte di Leao che molti non conoscono e non vedono. Sembra che, quando fa una partita sottotono o magari ciondola per il campo, non gli interessi, no? E invece ognuno ha il suo modo di essere, il suo modo di reagire alle cose, il suo modo di vivere quello che sta vivendo. Peccato che quella reazione sia stata con Pulisic, però ha dimostrato un attaccamento o una voglia o un carattere che ha e che dimostra in un’altra maniera. Lui lo dimostra col sorriso, altri lo dimostrano in altre maniere”.