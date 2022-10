Brocchi: "Speriamo di vedere una bella partita con il Chelsea, tiferemo tutti per il Milan"

MilanNews.it

Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla sfida in programma con il Chelsea e sul lavoro della dirigenza e di Pioli: “Speriamo di vedere una bella partita. Staremo a tifare per il Milan nella speranza che possa continuare a fare quello che sta facendo vedere negli ultimi anni. Quello che sono riusciti a fare Maldini, Massara e Pioli è qualcosa di bello anche per noi che tifiamo da fuori”.