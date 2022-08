Bruges, Mannaert: "De Ketelaere può diventare un top di una squadra top"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Vincent Mannaert, dirigente del Bruges, ha dichiarato sulla trattativa chiusa con il Milan per De Ketelaere: "Siamo tutti contenti, anche noi dei soldi incassati. Ora tocca a Charles. Per me è un giocatore molto forte, può diventare un top di una squadra top. Deve mettere qualche chilo di muscoli, è quella la sfida principale. Ha un vantaggio: una grande capacità di adattarsi in fretta. Se l’allenatore gli spiega una cosa, lui la porta immediatamente in campo. La pressione di San Siro? Charles sa che cosa aspettarsi e nelle gare con più pressione ha sempre fatto bene. All’esordio in Champions, contro il Psg, sembrava fosse lì da due anni".