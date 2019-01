Brunelli (FIGC): "L'Arabia Saudita si sta aprendo nello sport, orgogliosi di far parte di questo processo"

Marco Brunelli, dg della FIGC, è intervenuto a Sky Sport e ha parlato della scelta di giocare la Supercoppa a Jeddah: "Attraverso un evento come questo si vuole dimostrare la voglia di rinnovamento dell'Arabia Saudita, si sta aprendo nello sport, siamo contenti e orgogliosi di essere parte di questo processo. Il governo saudita ha voluto fortemente questo evento, stiamo sperimentando, credo sia una cosa utile per far capire cosa sta succedendo in questo paese".