Bruscolotti su Napoli-Milan: "Qualsiasi cosa accada domenica sera in campionato non influirà sulla Champions"

Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così le prossime sfide degli azzurri di Spalletti contro il Milan: "Innanzitutto credo che qualsiasi cosa accada domenica sera in campionato, non influirà sulla Coppa. Perché lì sarà diverso tutto, a cominciare dall’approccio. Il Milan sarà sicuramente pronto a sfruttare ogni minimo errore, ma gli azzurri sono veramente una bella squadra e mi aspetto che continui nel rendimento che ci ha mostrato finora.

Bene fa Luciano Spalletti a non voler mollare nulla, perché per come sta in campo il Napoli deve continuare a essere dominante pure in campionato per arrivare al meglio in Champions. Un gruppo che difende benissimo, attaccando".