Bryan Roy: "Reijnders? L'Ajax ha dormito. Sta giocando in maniera fantastica"

L'ex attaccante olandese, Bryan Roy, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb ha parlato di due connazionali che sono oggi protagonisti in Serie A: Denzel Dumfries all'Inter e Tijani Reijnders al Milan.

Che ne pensi di Reijnders? Ti aspetti che in estate arrivino assalti da squadre come il Real Madrid?

"Sta giocando in maniera fantastica. Mi fa piacere vederlo a questo livello. All'Ajax stavano dormendo, perché doveva giocare lì e non al Milan (ride, n.d.r.). Gli faccio complimenti per come sta crescendo. Credo debba fare un'altra stagione così, non soltanto continuando a crescere, ma anche vincendo qualcosa. Quando accadrà, il prossimo step arriverà molto presto".

E sulla crescita di Dumfries? Oggi è uno dei migliori nel suo ruolo?

"Tutta l'Olanda lo ama. Perché è sempre sé stesso anche fuori dal campo, ha una forte personalità. In Italia sta avendo una crescita incredibile, con molto lavoro, disciplinato dentro e fuori dal campo. E' arrivato a grandi livelli. Infatti l'Inter non gli ha mica rinnovato il contratto per nulla. Per fare questo percorso in Italia devi essere forte e lui lo è. E' un Nazionale olandese, dove è un punto di riferimento. Lo vedo fare la storia con l'Inter e poi fare un ulteriore step, in una squadra come il Real Madrid".