Bryan Roy su Van Dijk: "Liverpool, hai il migliore dai tempi di Baresi e Maldini"

vedi letture

L'ex attaccante olandese, Bryan Roy, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb per parlare di alcuni temi legati al suo Paese. Roy è cresciuto nell'Ajax sognando le gesta di Johan Cruijff, per poi lavorare al suo fianco da allenatore nel settore giovanile dei Lancieri. In Italia è ricordato per i suoi trascorsi al Foggia di Zeman.

Van Dijk rinnova con il Liverpool. Quanti difensori ricordi migliori di lui negli ultimi 20 anni?

"Il suo rinnovo è una bella notizia per il Liverpool. Dopo Maldini, Costacurta, Baresi e Tassotti, non ci sono stati molti difensori più forti degli altri nel calcio fino ad oggi. Da quando Virgil ha iniziato a giocare con Slot, se possibile è ancor di più migliorato. Perché con Arne ha trovato un calcio organizzato in modo che le cose per lui siano molto più facili in fase di possesso, per giocare in avanti. Lo stesso dicasi per la Nazionale, con Koeman. E' per questo che ha staccato gli altri difensori. Gli mancano solo Europeo o Mondiale da vincere...".