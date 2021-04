Bucchioni: "Accantonare il Var? Sarebbe una follia"

Intervenuto con un editoriale su Tutttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del VAR e del suo utilizzo. Queste le sue parole: "E allora perché gli arbitri non usano lo strumento che hanno a disposizione per sbagliare meno e preferiscono continuare a sbagliare? Faccio notare che la questione è già esplosa in Champions, i ricorsi al monitor sono rarissimi e fino a ieri sembrava una vicenda tipicamente Uefa. Ora che certi comportamenti si allargano anche al campionato italiano i sospetti aumentano e mi domando: è un ritorno al passato? C’è la voglia di mettere da parte il Var, dell’arbitro uomo solo al comando? Sarebbe una follia anche se, ricordo, politicamente purtroppo ci può stare. Il presidente Uefa Ceferin è sempre stato contrario al Var, l’ha subito. E’ la sua rivincita? Sarebbe pericolosissimo. Il Var ha ottenuto indubbi successi, molti errori sono stati sanati e abbiamo visto (soprattutto in Italia) partite più giuste. Non piace a qualcuno l’arbitro che sbaglia meno in nome e per conto di un libero arbitrio che ha fatto troppi danni e deciso troppe partite? Non se sentiamo la mancanza. Ridateci il Var, usatelo, tanto più che avete imparato e adesso siete in grado anche di perdere meno tempo. Sul fuorigioco invece la Fifa va avanti alla grande e per i mondiali sta preparando un congegno che consentirà ai guardalinee quasi all’istante di sapere se l’azione è regolare o meno. Evviva. Almeno su questo."