Bucchioni: "Arnault non ha nessuna intenzione di prendere il Milan"

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato delle voci di un presunto interessamento di Arnault per il Milan: "Arnault non ha nessuna intenzione di prendere il Milan e al momento non ci sono situazioni aperte. C'è stato un tentativo di Friedkin ma alla richiesta di 1 miliardo è scappato come un treno. Finché non si libera del fondo il Milan non potrà tornare grande".