Bucchioni avvisa: "Se il Milan vuole provare davvero a vincere lo scudetto, ha bisogno di un uomo-gol"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoria per TMW, il collega Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi sulla necessità di questa squadra di rinforzarsi nel prossimo calciomercato invernale con un centravanti di peso:

"Il Milan invece ha il curioso record di avere lasciato sette punti alle tre neopromosse, ha pareggiato anche con il Sassuolo dopo il Pisa e il ko con la Cremonese. E’ sempre più evidente la mancanza di un centravanti, i rossoneri se vogliono provare davvero a vincere lo scudetto, e le possibilità ci sono, hanno bisogno di un uomo-gol.

Senza Leao si nota ancora di più, ovviamente. Tare si sta muovendo su più direzioni, in questi giorni sarà presa la decisione. Piace in giocatore, ma spaventa l’investimento su Zirkzee, il Manchester lo vuole soltanto vendere, a gennaio non presta. L’alternativa si chiama Fullkrug in rotta con il West Ham, giocatore che non riempie l’occhio ma fa gol e sarebbe ideale per il gioco di Allegri. Il timore è uno solo: l’inserimento nel nostro calcio. Zirkzee invece sa benissimo cosa l’aspetta, ha già dimostrato che in serie A può essere determinante. Resta la concorrenza della Roma che halo stesso identico problema del gol. Convince poco Icardi per diverse ragioni, mentre il Parma in lotta salvezza non vuol mollare Pellegrino a gennaio".