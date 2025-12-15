Le pagelle di Rabiot: voto unanime sui giornali, prestazione insufficiente

vedi letture

Il Milan non è andato oltre il 2-2 casalingo contro il Sassuolo, perdendo il primo posto in classifica ai danni dell'Inter, vittoriosa a Genova. Prestazione altalenante da parte dei rossoneri. Negativa anche la prestazione di Adrien Rabiot, apparso sottotono.

Per la Gazzetta dello Sport, la prestazione del francese è da 5.5. Questa la spiegazione: "Il vantaggio del Sassuolo nasce da una sua palla persa. Segna in fuorigioco. Lontano dalla versione scintillante di Torino, anche per colpa di un colpo duro. Stesso voto anche per il Corriere dello Sport, che spiega: "Perde il pallone da cui nasce il vantaggio del Sassuolo. Si guadagna e spreca una buona opportunità. Nel gruppo dei rossoneri in difficoltà nella ripresa". Anche Tuttosport dà 5.5 al centrocampista rossonero: "Ha la palla del sorpasso, ma trova Muric. Alla lunga cala".