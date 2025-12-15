Abbiati presente alla cena natalizia organizzata dal Milan Club Diavoli Iblei Palazzolo Acreide SR Sicilia
Negli scorsi giorni il Milan Club Diavoli Iblei Palazzolo Acreide SR Sicilia ha organizzato la più classica delle cene natalizie dove c'è stata grande partecipazione da parte dei soci. E non poteva essere altrimenti, non solo considerando la location mozzafiato dove si è tenuto il tutto, ma anche per via dei grandi ospiti presenti a questo evento speciale.
In occasione di questo ritrovo, infatti, il Milan Club Diavoli Iblei Palazzolo Acreide SR Sicilia ha accolto sia il collega Luca Serafini che l'ex portiere del Milan Christian Abbiati. che in carriera ha indossato per ben 380 volte la maglia rossonera, vincendo tutto quello che si poteva vincere.
