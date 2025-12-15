Le pagelle di Modric: prestazione sufficiente per i giornali. La spiegazione

Soltanto 2-2 per il Milan nella sfida casalinga contro il Sassuolo. Altri punti persi contro le neopromosse per i rossoneri, che sciupano l'occasione di allungare sul Napoli e subiscono il sorpasso dell'Inter. Prestazione con alti e bassi da parte di Luka Modric.

Per la Gazzetta dello Sport, la prestazione del croato è da 6. Questa la spiegazione: "San Siro lo osanna per una interdizione alla Lodetti. Solita buona circolazione, ma non dà ritmo e cala alla distanza. Perde il derby slavo con Matic". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport, che analizza così la sua gara: "Ispira l'1-1 aprendo un corridoio a Loftus-Cheek. Cerca di dare ordine, ma non sempre trova la sponda dei compagni. Anche per Tuttosport è da 6, che spiega: "Come a Torino, conferma un calo di rendimento, però crea l’1-1".