Bucchioni: "Che cosa volete che siano 15 milioni di commissioni di fronte all’idea di andare a prendere l’attaccante che in questo momento è più in vista?"

Arrivano così le dichiarazioni del giornalista Enzo Bucchioni, a ‘Radio Sportiva’, con il tema principale legato all'affare Zirkzee-Milan. Questa la critica alla dirigenza da parte del giornalista:

"Se ci fosse stato ancora Berlusconi come presidente del Milan, Zirkzee sarebbe già stato un giocatore rossonero. Si parla dei 15 milioni di commissioni agli agenti, ma che cosa volete che siano di fronte all’idea di andare a prendere l’attaccante che in questo momento è più in vista? La proprietà che c’è adesso invece fa valutazioni, conti, ragionando come un fondo di investimento e raffreddando il calore e la passione della tifoseria, che tutto questo lo avverte eccome".

LE ULTIME SULL'ATTACCANTE DEL MILAN

Il Milan ha da tempo individuato il nuovo centravanti ideale: Joshua Zirkzee. L'olandese è da tempo la prima scelta del Diavolo per il post Olivier Giroud, ed il fatto che la dirigenza rossonera l'abbia iniziato a trattare praticamente dallo scorso autunno non può che esserne la conferma.

Per un momento si è anche creduto che il Milan potesse affondare il colpo decisivo su Zirkzee, dopo che è stato raggiunto un accordo col giocatore sulla base di un quinquennale da circa 5 milioni a stagione stando a Il Corriere dello Sport, ma sul più bello l'agente dell'olandese Kia Joorabchian si è messo di traverso nelle trattative arrivando a chiedere fino a 15 milioni di euro di commissioni, cifra che per una questione etica e di principio Giorgio Furlani non ha alcuna intenzione di pagare, anche perché come disse Ibrahimovic "Non facciamo beneficenza".

L'ostacolo principale è dunque questo, con l'agente iraniano che nel frattempo potrebbe sfruttare l'interesse del Manchester United per mettere pressione al Milan. Non è neanche da escludere, a questo punto della fiera, che possa valere la legge del "fra i due litiganti il terzo gode", perché fra i Red Devils ed il Diavolo ci sarebbe un Bologna che sotto traccia spera di beffare tutti trattenendo Zirkzee per almeno un altro anno.