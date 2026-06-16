Bucchioni dubbioso su Amorim: "Comunque vada, sarà un insuccesso o almeno un altro esperimento"

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Le parole di Enzo Bucchioni in merito al nuovo e possibile allenatore del Milan per la prossima stagione, Ruben Amorim. Queste le sue idee

In merito alla situazione del Milan e del suo prossimo, possibile nuovo allenatore Ruben Amorim, ha parlato così Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato così del futuro della panchina del Milan. Un estratto delle sue parole:

"Ora in pole position per la panchina c'è il portoghese Ruben Amorim, ex Sporting Lisbona, dove ha fatto benissimo, ed ex Manchester United dove ha fatto malissimo fino all'esonero del gennaio scorso. Sarebbe lui il prescelto, gli è stato offerto un contratto di tre anni per quattro milioni l'anno. Mancano l'accordo e soprattutto le firme, ma il proprietario di Red Bird avrebbe dato l'ok. Non è detto, però. Ibra avrebbe invece consigliato un altro allenatore tedesco della scuola del Salisburgo, vale a dire Matthias Jaissle, 38 anni, che allena l'Al Ahli. A naso un'altra scommessa. Comunque vada, sarà un insuccesso. O almeno un altro tentativo, un altro esperimento, mentre il Milan avrebbe bisogno di assolute certezze e idee chiare".