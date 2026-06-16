Ulivieri: "Conte è un grande allenatore, anche Massimiliano Allegri lo è"

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Renzo Ulivieri, Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha messo a confronto il vecchio e il futuro tecnico del Napoli: Conte e Allegri

Il Napoli, dopo due stagioni, ha salutato Antonio Conte: il tecnico italiano ha vinto lo Scudetto al primo anno e in questa stagione ha chiuso al secondo posto, lasciando poi di comune accordo con la proprietà la guida dei partenopei. Al suo posto sulla panchina azzurra arriverà un altro veterano del calcio italiano come Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan dopo il tracollo nel finale di stagione. Renzo Ulivieri, Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato di entrambi i tecnici in collegamento a Kiss Kiss Napoli.

ULIVIERI CONFRONTA CONTE E ALLEGRI

Renzo Ulivieri ha commentato sia la figura di Antonio Conte che quella di Massimiliano Allegri, il secondo erede dell'altro sulla panchina del Napoli: "Antonio Conte ha fatto cose eccezionali a Napoli. Questo gli va riconosciuto e bisogna ricordarselo sempre. Conte è un grande allenatore. Un grande allenatore è anche Massimiliano Allegri. Lo ha dimostrato con i risultati ottenuti e con la capacità di gestire giocatori spesso molto difficili"