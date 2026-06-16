Sebe (A Bola): "La sfida per Amorim sarà ancora una volta enorme"

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Il collega portoghese Francisco Sebe risponde alla domanda su perchè Ruben Amorim è l'uomo giusto per la panchina del Milan

Ruben Amorim ha firmato come nuovo tecnico del Milan: l'allenatore portoghese eredita così la panchina di Massimiliano Allegri e cercherà di riportare in auge il club rossonero, che vive un periodo molto buio, così come il suo stesso nome che è decaduto dopo l'esperienza fallimentare alla guida del Manchester United in Premier League. Per parlare dell'allenatore lusitano i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato Francisco Sebe, collega di A Bola. Un estratto delle sue dichiarazioni.

SEBE SU AMORIM AL MILAN: "SFIDA ENORME"

Le parole di Francisco Sebe su Ruben Amorim: "È l'uomo giusto per il Milan? Voglio credere di sì. Il lavoro svolto da Ruben Amorim allo Sporting è stato di altissimo livello e ha reso i Leões, in quel periodo, la squadra più forte del Portogallo. A Manchester le cose non sono andate come previsto, ma la storia recente ci dimostra che qualsiasi allenatore avrebbe avuto elevate probabilità di fallire all'Old Trafford. Anche il Milan rientra nella categoria delle 'grandi decadute', quindi la sfida per il tecnico portoghese sarà ancora una volta enorme. Tuttavia, come lui stesso ha ammesso in passato, ha sempre sognato di allenare il Milan e la sua motivazione sarà certamente altissima. Se l'obiettivo è riportare nuova vita nel Milan, Amorim sembra l'uomo giusto per questo compito".