Tottenham su Tonali, al Milan circa un milione di euro se l'affare va in porto

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Tottenham a sorpresa su Tonali, Sandro apre alla destinazione. Il Milan guarda interessato: potrebbe guadagnare un milione di euro

Un po' a sorpresa il Tottenham è piombato con forza su Sandro Tonali, centrocampista ex Milan oggi al Newcastle. Riporta Fabrizio Romano che Tonali aprirebbe alla destinazione e De Zerbi, allenatore degli Spurs, spinge tanto per arrivare all'ex rossonero. E proprio il Milan guarda interessato: nel caso in cui il trasferimento si concretizzasse ai rossoneri spetterebbe un piccolo conguaglio economico. Matteo Moretto, in un video su YouTube, spiega i dettagli:

TOTTENHAM SU TONALI, AL MILAN UN MILIONE DI EURO

“Sicuramente il Tottenham è fortissimo su Tonali, ha la possibilità di arrivare a chiudere un colpo enorme per la storia del club e per le cifre dell’operazione. La notizia che vi voglio dare è che in tutto questo il Milan, qualora il trasferimento dovesse concludersi, riceverà una cifra economica che non riguarda una percentuale su futura vendita e simili. Non esiste. Riceverà circa un milione da un contributo di solidarietà. Questo è il punto, questo è il tassello: il Milan incasserà dei soldi qualora Tonali dovesse andare al Tottenham”.